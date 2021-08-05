Москва, 5 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне», сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

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По его словам, в таких средствах индивидуальной защиты «безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать».

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — цитирует его сайт «Единой России».

Роспотребнадзор услышал предложение медиков использовать в качестве рабочей одежды в «красной зоне» как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат, добавил Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко заявил, что гипотеза о том, что через вакцину от COVID-19 можно заразиться коронавирусом, является спекуляцией.

Проценко также напомнил, что пациент считается полностью привитым от COVID-19 только спустя 14 дней после получения второго компонента препарата. Он отметил, что люди, которым сделали только первый укол вакциной, начинают «ощущать себя в доспехах» и расслабляются, не дождавшись второй прививки и формирования полноценного иммунитета к заболеванию.

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