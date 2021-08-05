Токио, 5 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

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Найфонов победил Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

Золотую медаль завоевал представитель США Дэвид Тейлор, серебро досталось иранцу Хасану Яздани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале Угуев победил индийского борца Кумара Рави со счетом 7:4.