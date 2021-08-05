Минск, 5 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Интенсивность наращивания сил Североатлантического альянса и проводимые НАТО у границ Белоруссии учения не могут не вызывать обеспокоенности у властей республики. Об этом на брифинге 5 августа заявил начальник генштаба вооружённых сил Белоруссии — первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Читайте также: В Белоруссии заявили о существенном росте группировки НАТО у границ страны

«Интенсивность мероприятий подготовки вооружённых сил стран НАТО и государств-партнёров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — указал генерал-майор.

Так, в 2021 году число участников учений «Защитник Европы» составило свыше 40 тыс. человек из 24 стран, а районы проведения смещены в юго-восточную часть региона, добавил Гулевич, слова которого приводит ТАСС. Кроме того, в эти же сроки на территориях Польши и стран Прибалтики проведён ряд мероприятий боевой подготовки с привлечением воинских контингентов из 15 государств общей численностью более 20 тыс. человек.

Также проводимая ускоренными темпами реализация инициативы США «Четыре по 30» позволяет НАТО в совокупности с силами первоочередного задействования и четырьмя боевыми бригадами и группами США в короткие сроки сосредоточить у границ с Белоруссией наземную группировку численностью до 100 тыс. человек, отметил глава генштаба ВС Белоруссии.

Всё это не может не вызывать обеспокоенность у Минска, особенно после ряда провокационных действий со стороны западных соседей, добавил Гулевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о пятикратном росте количество проводимых Североатлантическим альянсом в последние годы военных учений у границ республики. По его словам, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тыс. военнослужащих. Глава минобороны добавил, что западные страны начали гибридную войну против страны после неудачной попытки осуществить в Белоруссии «цветную революцию».