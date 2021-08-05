Токио, 5 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Британский спортсмен Мэттью Уоллс завоевал золото в соревнованиях по велоспорту на треке в омниуме на Олимпийских играх в Токио.

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По итогам четырёх заездов (скретча, темпо, гонки на выбывание и гонки по очкам) Уоллс набрал 153 балла.

На втором месте новозеландец Кэмпбелл Стюарт (129 очков). Тройку призёров замкнул итальянец Элиа Вивиани.

Российские спортсмены в данной дисциплине участие не принимали.