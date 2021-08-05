Новосибирск, 5 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возглавляемое им ведомство рассчитывает на то, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) «Охотник» будет закончена к 2022 году. Он заявил об этом 5 августа на совещании во время посещения Новосибирского авиастроительного завода.

Topwar.ru БПЛА «Охотник»

«Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена и мы сможем подписать, как этот сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также Шойгу уточнил, что это необходимо для того, чтобы промышленность могла планировать свою деятельность на ближайшие десять лет, комплектоваться и заказывать необходимые материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению тяжелого БПЛА «Охотник» в ходе посещения Новосибирского авиационного завода.