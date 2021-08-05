Токио, 5 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

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В финале Угуев победил индийского борца Кумара Рави со счетом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман (США).

Таким образом Россия завоевала 16 золотую медаль Олимпиады и занимает пятое место в медальном зачете. В активе российского команды также 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.