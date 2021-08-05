Новосибирск, 5 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 августа, за минувшие сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 204 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 63 года. 81 год и женщины в возрасте 64 года, 66 лет, 80 лет, 82 года, 89 лет, 91 год. Всего в регионе умерли 2388 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 325 человек, на ИВЛ — 46 пациентов».

Всего в регионе выявлено 53 716 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3947 детей; 45 255 пациентов выздоровели (+153 за сутки).