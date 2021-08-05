Минск, 5 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал власти Литвы, которые разрешили насильно выдворять из страны нелегальных мигрантов. Об этом он заявил 5 августа на совещании, посвящённом обстановке на границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну мерзавцы полные», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, так руководство сопредельного государства явило своё лицо, но Белоруссию должна в первую очередь беспокоить защита собственных границ.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко потребовал, чтобы западная и южная границы Белоруссии были защищены на каждом метре, и чтобы «ни одна нога» не могла их переступить.

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