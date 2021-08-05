Новосибирск, 5 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Ситуация с имеющимся коечным фондом и госпитализацией в Новосибирской области позволяет проводить постепенное возвращение к основному профилю работы медицинских учреждений, задействованных для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В минздраве уточнили, что в ряд коронавирусных госпиталей уже перестали направлять новых пациентов.

По официальным данным, на стационарном лечении сейчас находятся 4230 человек. За последние сутки госпитализированы 147 человек. Общий коечный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 5270 коек.