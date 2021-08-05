Краснодар, 5 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Сильная жара прогнозируется на территории Сочи 6−7 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Pixabay.com Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в дневные и вечерние часы 6 августа, а также 7 августа 2021 года на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +36+37 градусов», — говорится в сообщении.

Силы и средства городе переведены в режим повышенной готовности, организовано своевременное выявление угрозы распространения пожаров на населенные пункты, автомобильные и железнодорожные магистрали, продуктопроводы, линии электропередачи и связи. В настоящее время на курорте действует четвёртый, высокий, уровень пожарной опасности.