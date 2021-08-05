Москва, 5 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Количество опасных природных явлений в России год от года увеличивается на 10%. Об этом помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин заявил 5 августа журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«В результате климатических изменений в последнее время наблюдается увеличение частоты опасных гидрометеорологических явлений, оцениваемое в 10% ежегодно», — сказал Абелин.

Он добавил, что в России по-прежнему высок уровень антропогенного воздействия на природную среду, на экологии сильно сказывается экономическая деятельность. Особенно беспокоит глобальное потепление, которое может существенно и негативно повлиять на жизнь населения и развитие страны. Эти угрозы крайне актуальны для Арктики.

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