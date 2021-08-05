Воронеж, 5 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Воронежской области происходит обмеление рек, это связано в том числе с очень жаркой погодой, установившейся в регионе летом 2021 года. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии Обмелевшая река

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Специалисты департамента провели рейды с целью изучения состояния водных объектов на территории области. Вывод неутешительный — неудовлетворительное состояние водных объектов региона связано с их обмелением из-за неблагоприятных метеоусловий.

«С 2011 года годовое количество атмосферных осадков превышает норму, но большая их часть приходится на летние месяцы и расходуется на испарение, а не на пополнение запасов грунтовых вод. В связи с этим происходит снижение уровня грунтовых вод и обмеление русел рек, приводящее к их значительному прогреванию и, как следствие, к более интенсивному зарастанию водной растительностью. Последний месяц на территории области установилась очень жаркая погода. Из-за этого происходит активное размножение сине-зелёных водорослей, а также образование ряски на поверхности всех водоёмов области, в том числе и реки Хава, в отношении которой мы тоже получили тревожный сигнал от жителей», — прокомментировала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Ранее воронежцы сообщали о заморе рыбы в нескольких воронежских реках, причиной стала жара — этим летом дневные значения температуры регулярно превышали 30 градусов, нередко достигали и 35−37 градусов.