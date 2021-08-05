Москва, 5 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Планы Европейского союза по введению трансграничного углеродного регулирования несут в себе угрозу национальным интересам России. Об этом 5 августа заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Он подчеркнул, что в последнее время международная климатическая повестка всё активнее используется странами Запада для защиты своих товаров на международных рынках.

«Так, в планах ЕС предусмотрено уже в ближайшее время введение трансграничного углеродного регулирования в качестве одного из механизмов выполнения взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, что несёт в себе угрозу национальным интересам Российской Федерации», — подчеркнул помощник секретаря СБ, пояснив, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнёров России.

Абелин также добавил, что введение аналогичных мер рассматривается и властями США.

Напомним, трансграничное углеродное регулирование, которое является частью программы «Зелёный курс» по экологизации и декарбонизации экономики Евросоюза, предполагает введение пошлин на импортируемые в ЕС товары, при производстве которых произошла значительная эмиссия углекислого газа и других соединений углерода. Сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2.