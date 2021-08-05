Москва, 5 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Призыв президента Украины Владимира Зеленского покинуть территорию Донбасса всем гражданам, которые считают себя русскими, говорит о возможности скорой войны на этой территории. Об этом 5 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы должны понимать, что заявление Зеленского — это предупреждение о будущей войне, которая может затронуть не только тех, кто сегодня живет в Донбассе, но и их детей и внуков. Фактически это манифест геноцида. И угрозы, которые звучат из уст президента, верховного главнокомандующего, это реальная угроза этнической зачистки русских на Донбассе», — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, даже если украинские власти пока не в состоянии провести этническую зачистку Донбасса, то они непременно попытается сделать это в будущем и сейчас лелеют эти планы.