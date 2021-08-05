Москва, 5 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти лет потребительский спрос в России продолжит смещаться в сторону вторичного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский.

Government-nnov.ru Строительство жилья

«Это устойчивый тренд, определившийся ещё до пандемии, основная доля ипотечных кредитов приходилась и приходится именно на «вторичку». Смещение спроса на вторичный рынок происходит по двум основным причинам. Во-первых, разница в цене квадратного метра строящегося жилья и уже введенного в эксплуатацию становится все меньше, меньше стимулов к риску. Во-вторых, ухудшающееся качество строительства и отделки, срывы сроков снижают уровень доверия потребителей к застройщикам. Покупатель все меньше верит рекламным обещаниям, предпочитает купить готовый продукт, — сказал Поплавский. — Никаких серьезных колебаний цен в целом по вторичному рынку мы не предвидим. Есть небольшие и временные изменения потребительских предпочтений в связи с корректировкой условий льготной программы, но это было вполне ожидаемо и ни к каким шокам не приведет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что спрос на вторичное жилье будет сохраняться ещё долгое время, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.