Токио, 5 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Боксёр из Ганы Самуэль Такья пошутил над российским чемпионом Олимпийских игр Альбертом Батыргазиевым, попытавшись отобрать у него золотую медаль. Это произошло после пресс-конференции спортсменов.

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Батыргазиев завоевал олимпийское «золото» 5 августа, победив в финальном поединке Дюка Рэгана из США. Весовая категория боксёров — до 57 кг. Ганцу Такье досталась «бронза».

После общения с прессой Такья подошёл к Батыргазиеву и попытался снять его медаль, в этот момент они оба рассмеялись. Затем с боксёрами стали фотографироваться участники ганской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летний уроженец Нижневартовска Альберт Батыргазиев принёс российской сборной первое «золото» в боксе, победив Рэгана со счётом 3:2.

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