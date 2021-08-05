Москва, 5 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Москве может появиться до марта 2022 года, сообщила 5 августа главврач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С этого периода распространение вируса должно пойти на спад, считает эксперт.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года», — сказала Лысенко.

Главный врач уточнила, что условием является сохранение нынешних темпов вакцинации.