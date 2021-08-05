Москва, 5 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Запрос от имени Госдумы на имя вице-премьера Татьяны Голиковой о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«По Конституции индексация должна проводиться не реже одного раза в год, но до сих пор этого не делается. Хотим узнать у правительства, когда люди, наконец, начнут положенные им по закону деньги», — рассказал Миронов.

Госдума просит проинформировать о мерах, которые «разрабатывает и планирует принять правительство Российской Федерации в отношении выплат пенсионерам, осуществляющим работу и иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации, а также о сроках принятия таких мер».

Парламентарии напоминают, что осуществление выплат сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии без учета индексации является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.