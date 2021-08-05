Волгоград, 5 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Волгоградской области 5 августа выявили 325 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки, и является рекордом для региона. Впервые зарегистрировано и 17 летальных исходов у пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 отмечены в 26 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 72 853 жителей. Выздоровели 64 839 человек, в том числе 301 — выписан за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 892 пациента.

Находятся в стационарах и лечатся амбулаторно 6 122 жителя региона.