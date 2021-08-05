Токио, 5 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Женская сборная США по футболу обыграла команду Австралии со счетом 4:3 и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.

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Дубль в составе США оформила Меган Рапино. Ещё два мяча забила Карли Ллойд.

В финале женского футбольного турнира на Олимпийских играх 6 августа сыграют сборные Швеции и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии по футболу вышла в финал мужского олимпийского турнира в Токио. В полуфинале бразильская команда одержала победу над сборной Мексики.

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