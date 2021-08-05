Токио, 5 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Первое место на олимпийских соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине «кейрин» заняла велогонщица из Нидерландов Шанне Браспеннинкс. Ранее она дважды занимала второе место на чемпионатах мира и четырежды — третье место на чемпионатах Европы.

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На втором месте в кейрине — спортсменка из Новой Зеландии Элесса Эндрюс, на третьем — Лориан Генест из Канады. Российская велогонщица Дарья Шмелева не участвовала в финальном заезде, её итоговое место — 10-е.

У сборной команды Нидерландов — семь золотых наград, восемь серебряных и девять бронзовых, это девятое место в общем зачёте. Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио проходит до 8 августа.