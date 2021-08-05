Екатеринбург, 5 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили ещё 515 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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135 новых носителей коронавируса проживают в Екатеринбурге, остальные 380 — в других муниципалитетах. Для сравнения, 4 августа было зарегистрировано 511 заражённых вирусом SARS-CoV-2.

Всего в регионе подтверждено 110 013 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Тагила жалуются на нехватку лекарств от COVID-19.