Токио, 5 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Российского спортсмена Василия Мизинова дисквалифицировали с соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.

(сс) Сидик из ПТУ Ходьба

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В ходе гонки Мизинов получил пять предупреждений, что привело к его дисквалификации.

Спортсмен был единственным представителем России в данной дисциплине. Ранее сегодня российский боксёр

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.

Россия в медальном зачете занимает пятое место (15 золотых, 21 серебряных и 19 бронзовых медалей).