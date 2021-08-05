Минск, , 13:03 — REGNUM В настоящее время в основе политики украинских властей лежит конфронтация и это является для Белоруссии дополнительной угрозой. Об этом 5 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на западной и южной границах республики, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукшенко подчеркнул, что в этом случае неважно куда идет украинское руководство, так как определяться с этим является их делом.

«Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», — также добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что Литва продолжает выдворять мигрантов со своей территории, вынуждая их нарушать белорусскую границу.