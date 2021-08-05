Борец вольного стиля Сидаков прошёл в финал Олимпиады
Токио, 5 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Российский борец Заурбек Сидаков прошёл в финал Олимпиады, одолев своего соперника из Казахстана в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Финал состоится 6 августа.
Вольная борьба в Древней Греции
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Заурбек Сидаков победил в полуфинале казахстанца Данияра Кайсанова со счётом 11:0. Его соперником в финале станет белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов.
Прежде в 1/8 финала Сидаков оказался сильнее Аугусто Мидана из Гвинеи-Бисау (12:20), а в ¼ финала одолел узбекистанца Бекзода Абдурахмонова (13:6).