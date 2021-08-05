Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 456 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 августа. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (180), Азовском и Аксайском районах (по 13), Сальском районе (11). Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 10,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 111 842 жителя Ростовской области.