Краснодар, 5 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Новый учебный год в школах Краснодарского края начнётся вовремя, с 1 сентября, в очном формате. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе администрации края.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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«Мы сделали все необходимое, чтобы новый учебный год начался в очном формате. Уже отработали систему организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Администрация и педагоги школ проходят вакцинацию, чтобы обезопасить себя и свои семьи, коллег и учеников», — сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Всего 1 сентября к учёбе приступят 725 тысяч учеников муниципальных и государственных школ сядут, в первый класс пойдут 79 тысяч детей.

По данным на 5 августа, в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус выявили у 3 876 детей, в том числе 24 случая заражения подтверждено за минувшие сутки. Месяцем ранее, 5 июля, сообщалось о 3 347 случаях выявления коронавируса у детей. Таким образом, за месяц на Кубани ковидом заболели 529 детей.