Киев, , 11:25 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допустил свою самую большую ошибку, когда «верил России». Об этом он рассказал в интервью сетевому изданию «Левый берег», опубликованному 5 августа.

Леонид Кравчук Allpravda.info

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал Кравчук.

По его словам, в 1967—1970 годах, в период обучения в Москве, он имел доступ к архивам Ленинской библиотеки и узнал о России то, «чего никто тогда ещё не знал». Кравчук надеялся на изменения в России, но «она осталась такой, какой была», а он не сделал нужные выводы.

Так, политик надеялся на дипломатический подход России к другим государствам и на то, что она не будет применять «силовой компонент». Он также заявил, что именно Россия больше всего мешала ему «строить независимую Украину».

Напомним, Леонид Кравчук (р. 1934) занимал пост первого президента Украины в 1991—1994 годах. В 1991 году он участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. Позднее он заявлял, что именно украинский народ внёс основной вклад в разрушение Советского Союза.

С 2020 года Кравчук — председатель контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В июне 2021 года он предложил привлечь к урегулированию конфликта на Украине США в рамках «нормандского формата». Он же называл Донбасс «раковой опухолью» Украины.

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