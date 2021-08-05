Москва, 5 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в России организуют возможность для приезда около 300 наблюдателей из-за рубежа. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«В данном случае даже с учётом сложнейшей эпидемиологической обстановки мы в общей сложности предусмотрели возможность приезда на наши выборы около 300 наблюдателей из-за рубежа. Это очень большая цифра на самом деле», — заявил Косачев.

«Для сравнения: на американские выборы приезжало три десятка наблюдателей. На выборы в Нидерландах приезжало пять или семь человек. То есть мы совершенно точно открыты для международного наблюдения, так как это регулируется нашим российским законодательствам, законом о выборах депутатов Государственной Думы, где есть отдельная 34 статья о международном наблюдении», — указал он.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.