Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции проходят различные мероприятия, приуроченные к празднованию «месяца гордости». Свой вклад решили внести и вооруженные силы Швеции, которые выпустили ролик, на котором были изображены шведские военнослужащие с огромным радужным флагом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

Отмечается, что фотофрагмент ролика с флагом ЛГБТ, который несут шведские солдаты, был размещен на страницах консервативной газеты Svenska Dagbladet 1 августа.

«Многие думали, что мы должны использовать шведский флаг, но ведь это настолько очевидно, что мы защищаем Швецию», — заявил в интервью SVT пиар-менеджер вооруженных сил Швеции Йохан Ландестрем.

«Но мы защищаем не только территорию Швеции, но и наше демократическое государство, нашу свободу и права человека», — добавил Ландестрем.

Отмечается, что в сети ролик получил множество одобрительных комментариев.