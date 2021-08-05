Новосибирск, 5 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Министр обороны РФ СергейШойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник» в ходе посещения Новосибирского авиационного завода. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

С-70 «Охотник»

Пояснения министру обороны давал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Новосибирский авиационный завод проводит работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата С-70 в рамках программы «Охотник». Тяжелый беспилотник должен быть малозаметен для средств противовоздушной обороны и оснащен средствами разведки, целеуказания, а также авиационными средствами поражения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полёт, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.