Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 244 инфицированных, это на девять случаев больше, чем было днем ранее, сообщили 5 августа в оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Всеволожск (13), Кириши (11), Луга (10), Мурино, Выборг, Тихвин (по девять), Гатчина, Кингисепп (по восемь), Пикалёво, Кудрово, Сланцы (по пять).

Заметим, что с 11 июля до 4 августа показатель суточной выявляемости коронавируса в Ленобласти держался на уровне 235 человек.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 57 277 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 47 582 человека, в том числе 89 пациентов были выписаны 4 августа. От COVID-19 в Ленобласти скончался 2169 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1824 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 566 коек (31,03%). За минувшие сутки в регионе было возвращено к штатной работе еще 120 ковидных коек.