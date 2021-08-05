Новосибирск, 5 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области внедрила специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования. Цифровой помощник подключён в мессенджере Telegram, сообщает региональное правительство.

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Уточняется, что чат-бот позволяет в режиме 24/7 получить необходимую информацию буквально за 1−2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии.

«Жители региона могут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на приём или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, отменить посещение в медицинское учреждение, а также воспользоваться консультационным сервисом, например, узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и прочее», — рассказали в областной администрации.

Власти уверяют, что при общении с ботом соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных.