Курск, 5 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 5 августа зарегистрировано 1123 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждено семь смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 139 пациентов, в том числе 133 — за последние сутки.