Курск, 5 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Курской области 5 августа зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 47 тыс. 399 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 139 пациентов, в том числе 133 — за последние сутки.