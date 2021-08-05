Белгород, 5 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Белгородской области 5 августа выявлено 150 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались ещё двое мужчин и четверо женщин с подтверждённым COVID-19. На вакцинацию за сутки поданы 4 476 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 45 303 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 40 154 жителя, в том числе 171 — выписан за последние сутки. В стационарах находятся 1,3 тысяч пациентов, лечатся амбулаторно 2 934 человека, на самоизоляции 11 505 белгородцев. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 915 человек.

Полный курс иммунизации в регионе прошли 527 170 жителей. На вакцинацию от COVID-19 в целом записались 654 545 добровольцев.