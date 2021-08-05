Москва, 5 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В 2021 году производство бахчевых культур в России по сравнению с прошлым годом возрастёт на 20,8%. Таких показателей ожидают в Министерстве сельского хозяйства РФ.

BarbaBELLE Арбуз

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По прогнозу ведомства, урожай арбузов, дынь и тыквы превысит 700 тыс. т.

«В настоящее время урожайность бахчевых культур выше прошлогодних показателей», — добавили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что увеличение производства также обусловлено расширением посевных площадей и совершенствованием подходов аграриев к технологиям возделывания. Так, в этом году в организованном секторе под бахчевыми засеяно 45,5 тыс. га, что на 3,2% выше уровня прошлого года (44,1 тыс. га).

Как пояснила в беседе с газетой «Известия» глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий, в этом сезоне погодные условия (жара, которая перемежалась с дождём) благоприятствовали производству арбузов и дынь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России было собрано 579,4 тыс. тонн бахчевых.