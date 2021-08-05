Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1911 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 5 августа в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 1998человек.

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Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге сохраняется без каких-либо резких изменений в ту или другую сторону. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 53 8278 случаев заражения коронавирусом.

От COVID-19 с марта 2020 года скончался 19 481 человек, в том числе 45 смертей были констатированы за последние сутки, это на девять случаев меньше, чем днём ранее. Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.

Выздоровели в Петербурге за всё время 512 048 человек.