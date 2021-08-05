Сеул, , 15:54 — REGNUM В течение следующих пяти лет правительство Южной Кореи инвестирует в разработку и производство вакцины от COVID-19 2,2 трлн вон (~$1,92 млрд). Об этом сообщил Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

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Данное заявление глава государства сделал 5 августа в ходе совещания, посвящённому стратегии страны в области вакцин.

Президент страны обещал включить разработку вакцин в число трёх основных стратегических направлений наряду с полупроводниками и аккумуляторами.

Он также поставил перед страной цель войти в пятёрку крупнейших производителей вакцины к 2025 году.

Между тем, Мун Чжэ Ин отметил, что в течение августа производитель отечественной вакцины от COVDI-19 должен завершить третий этап клинических испытаний, а также выразил надежду на то, что коммерческое использование данной вакцины начнётся в первой половине 2022 года.