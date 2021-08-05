Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

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Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5208 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в регионе выявили 552 новых случая заражения коронавирусом. Регион обновил рекорд прироста новых носителей коронавирус за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 544 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 143 277 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7558 человек.

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