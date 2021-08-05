Краснодар, 5 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 262 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Сутками ранее сообщалось о 261 новом заболевшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре получили 49 положительных тестов, в Лабинском районе — 36, в Горячем Ключе — 16, в Выселковском районе — 15, в Кореновском — 14. В Армавире и Сочи по 11 заболевших, в Красноармейском и Павловском районах — по восемь, в Геленджике, Староминском и Курганинском районах — по семь», — сообщили в оперштабе.

В начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 60 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 47 501 пациент, скончались 4 365 человек.

На 5 августа в стационарах лечатся 3 241 человек с подтвержденным коронавирусом, дома — 5 253. В регионе растёт число тяжёлых случаев течения ковида — на данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 108 пациентов, шесть человек находятся на ЭКМО. Накануне, 4 августа, на ИВЛ находились 103 человека, на ЭКМО — семь.