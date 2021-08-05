Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 5 августа выявили 552 новых случая заражения коронавирусом. Регион обновил рекорд прироста новых носителей коронавирус за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 544 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 143 277 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 489 человек, всего выздоровели с начала пандемии 130 511 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5208 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7558 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 4 августа в регионе проведено 3 241 925 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 6791 нижегородец. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 279,1.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 4 августа остаются свободными 27% коек в ковид-центрах.