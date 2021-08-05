Москва, 5 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сетевое издание «МБХ медиа» прекращает работу, это решение связано с ограничением доступа к нему по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом бывший главный редактор Вероника Куцылло написала 5 августа в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Ходорковский

«Проект «МБХ медиа» закрывается», — заявила Куцылло.

Она пояснила, что не может ставить под угрозу свободу и жизни других людей, а также назвала мифическими те нежелательные организации, в связях с которыми обвинили издание.

«МБХ Медиа» основал в 2017 году предприниматель Михаил Ходорковский.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» из-за их связи с организацими Open Russia Civic Movement (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) и Open Russia (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ).

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