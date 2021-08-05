Воронеж, 5 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 477 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Сутками ранее, 4 августа, сообщалось о 478 новых заразившихся.

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За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 24 новых смерти среди пациентов с ковидом. Выздоровевшими после перенесенного заболевания признаны ещё 281 человек.

Всего в Воронежской области с начала пандемии в Воронежской области выявили 106 422 случая заражения коронавирусом, выздоровели 97 602 человека. Скончались уже 4 487 пациента с COVID-19.