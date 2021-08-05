Москва, 5 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 120, достигнув общего показателя 6 379 904 случая с начала пандемии. Об этом 4 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус

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Новые случаи инфицирования обнаружены во всех регионах страны. Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. С начала пандемии, по данным штаба, переболели COVID-19 и выздоровели уже свыше 5,7 млн человек.

За сутки от ковида скончались 794 человека, с начала пандемии — 162 509 жителей России.