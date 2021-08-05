Бразилиа, 5 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 40,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 40 716 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 20 026 533.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1175 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 559 607.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 800 884 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 32 316 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.