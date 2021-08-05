Брянск, 5 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Брянской области 5 августа подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 2 344 теста. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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Всего в Брянской области COVID-19 выявлен у 55 358 жителей. Выздоровели 50 358 человек, из которых 357 — выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 842 пациента.

С начала пандемии в Брянской области проведено 680 420 исследований на коронавирус.