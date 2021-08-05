Токио, 5 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио, проиграв команде США. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Imagauto.ru Водное поло

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Российские ватерполистки в полуфинале уступили американкам со счётом 11:15 и теперь поборются за бронзу.

В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Проигравшая команда сыграет со сборной России в матче за третье место, который состоится 7 августа.