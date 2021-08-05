Буэнос-Айрес, 5 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине выявили свыше 13,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны.

(сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 736 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 975 616.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 300 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 106 747.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 33 335 932 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 7 689 258 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 14 850 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.