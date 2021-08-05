Новосибирск, 5 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России потребовало возвращения многомиллионной субсидии. Ответчиком по делу выступает новосибирское «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор». Дело начнут разбирать 19 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск в новосибирский арбитраж был подан 19 июля 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании средств субсидии в размере 60 000 000 рублей». Детали пока неизвестны. Дело слушает судья Хорошилов.

По данным с сайта компании-ответчика, бюро ведёт свою историю с декабря 1966 года. АО работает над инвестиционным проектом «Реализация технологической инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг, технологии», в рамках которого проходит реконструкция главного здания. Поддержку проекту оказывают правительства РФ и области. Он входит в число приоритетных проектов программы «Академгородок 2.0».

Напомним, у министерства также есть претензии к Рязанскому радиотехническому госуниверситета имени В. Ф. Уткина. Сумма иска к нему составляет 25 млн рублей.